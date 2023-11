Rapallo: “Mi stupisco della parole di Angiolani”

Da Gianrenato De Gaetani

Leggo con sgomento le asserzioni del candidato sindaco di Rapallo del PD Angiolani, credo che dopo 80 anni sia necessaria la pacificazione nazionale. Quello di rendere preghiere ai defunti è un fatto di pietà cristiana così come lo è il progresso sociale nella concordia e nella pacifica convivenza dettato dal rispetto reciproco. Anche dal punto di vista laico della convivenza civile non ha senso mantenere situazioni di odio atavico che sono ormai antistoriche. Quella di voler negare una corona di ricordo ai Caduti è a mio avviso un fatto disumano. Lamentarsi delle poche decine di Euro di spesa dell’amministrazione evidenza quale lungimiranza avrebbe un sindaco di tale portata..

Occorre superare questa divisione alla luce della necessità di una pace giusta che ormai è necessaria in tutto il mondo, i Morti sono i Morti e sono tutti eguali, cicuno di essi credeva , anche chi non lo era, di essere dalla parte giusta, e azioni nefaste furono commesse, anche se non in eguale misura, da tutti (basti leggere il libro di Pansa) ma se dopo ottant’anni ci sono ancora gli odiatori risulta difficile credere quando costoro parlano di pace..

» leggi tutto su www.levantenews.it