“Rendiamo onore all’impegno e alla professionalità delle forze armate, presidio di sicurezza e di pace”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato questa mattina, in rappresentanza della Regione Liguria, alla cerimonia dell’alzabandiera, alla Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e alla cerimonia commemorativa al monumento ai caduti in piazza della Vittoria a Genova, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

«Rendiamo onore oggi all’impegno e al lavoro delle donne e degli uomini delle Forze Armate, indispensabile presidio per la salvaguardia dello Stato, delle istituzioni democratiche e della sicurezza di tutti gli italiani – ha detto Sanna al termine della cerimonia – Ricordiamo inoltre i nostri caduti in tutte le guerre. In un momento di grave tensione internazionale guardiamo con fiducia alle nostre Forze Armate e con riconoscenza al costante impegno in formazione e professionalità necessario per mantenerne l’efficienza, per garantire il suo contributo di valore alla pace e alla concordia tra i popoli».

