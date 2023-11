Rezzoaglio: oggi alle 15 riapre la statale 586, a senso unico alternato

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

È prevista per oggi alle ore 15 la riapertura a senso unico alternato con un presidio fisso della strada statale 586 a Rezzoaglio, dove lunedì scorso una frana è precipitata sulla carreggiata nei pressi dell’abitato. Regione Liguria è in contatto con Anas, che ha stanziato 840mila euro per una serie di interventi strutturali da avviare nelle prossime settimane e indispensabili per la riapertura a doppio senso di marcia.

Sempre lungo la statale 586, proseguono i lavori per riaprire entro lunedì sera il tratto interrotto a causa di uno smottamento a Borzonasca, dove si lavorerà anche sabato e domenica.

» leggi tutto su www.levantenews.it