Seconda Categoria, il Dego punta a spiccare il volo. Brignone: “In alto vince chi cura meglio i particolari. Passare in coppa uno stimolo in più”

Dego. “Tra i due litiganti, il terzo gode”: il Dego vuole confermare la veridicità del proverbio. I biancoblù, formazione delusa per la bruciante eliminazione rimediata lo scorso anno in semifinale playoff per mano degli acerrimi rivali della Rocchettese, quest’anno sono pronti a dare battaglia vendendo cara la pelle per riscattarsi.

L’inizio di stagione del sodalizio valbormidese racconta di una squadra riuscita a superare il “girone delle big” in Coppa Liguria (rimediando una sola sconfitta sul campo del Mallare) e di un avvio di campionato che ha visto gli uomini guidati da Massimiliano Brignone superare in scioltezza il temibile Sassello.

» leggi tutto su www.ivg.it