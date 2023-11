Stroppa alla vigilia: “Spezia ha un motore da categoria superiore, stimo molto Alvini”

“Lo Spezia ha un motore da categoria superiore, così come molti giocatori con fisicità e gamba. bisogna stare molto attenti a livello tecnico per non regalare giocate e concedere loro transizioni negative per rincorrere”. Così Giovanni Stroppa alla vigilia di Cremonese-Spezia con l’allenatore anche di grande ex della sfida: “Loro sono una squadra che ti allunga e va con qualità in verticale, conosco benissimo Alvini e lo stimo tanto, come avete giustamente detto sta riprendendo l’identità di una squadra di categoria. Hanno avuto difficoltà iniziali, ma sono in piena corsa per poter mettere in difficoltà tutti e sono competitivi. Come si batte lo Spezia? Prima di tutto vorrei che la squadra riportasse in campo le caratteristiche viste lo scorso venerdì a Cittadella, hanno dato un segnale forte a livello caratteriale e dobbiamo partire da lì. Testa e agonismo fanno sempre la differenza, l’aspetto tecnico arriva sempre successivamente”.

Per quanto riguarda l’organico l’allenatore dei grigiorossi ha sottolineato: “Fila tutto liscio, abbiamo recuperato tutti tranne Afena-Gyan e a livello di morale stiamo bene: abbiamo dato continuità alla partita di Cittadella e non era semplice poi portare a casa il risultato martedì per come si erano messe le cose. La squadra ha meritato il passaggio del turno e finalmente, anche se il campionato resta la nostra priorità, abbiamo vinto a Cremona. Mi auguro che sia stato il momento giusto per rompere il ghiaccio: ora però bisogna dare continuità alla prestazione di Cittadella”.

