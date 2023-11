Al mattino nuvolosità in rapido aumento da Ponente. Al pomeriggio piogge e rovesci in intensificazione, soprattutto su Centro-Levante e coste Imperiesi. In serata possibili temporali, localmente forti a Levante con cumulate puntualmente molto elevate: così la previsione di Arpal.

VENTI: al mattino deboli o moderati meridionali, in deciso rinforzo dal pomeriggio fino a forti o di burrasca da S-SW con valori tra 70-90 km/h lungo le coste esposte e >100Km/h sui rilievi

» leggi tutto su www.levantenews.it