Alessandro Gino e Daniele Michi vincono il Giro dei Monti Savonesi Storico 2023

Albenga. Sono Alessandro Gino e Daniele Michi i vincitori del 5° Giro dei Monti Savonesi Storico. Il pilota piemontese ed il navigatore toscano, a bordo di una BMW M3, si sono imposti nella gara valida per il TRZ (Trofeo Rally di Zona) e sono saliti da trionfatori sulla pedana di arrivo di Piazza del Popolo ad Albenga. Vittoria con brivido per Gino, che ha dominato la prima parte di gara, ma che ha poi accusato un problema all’idroguida; il cospicuo vantaggio accumulato gli ha però permesso di amministrare nella seconda parte e di chiudere sul gradino più alto del podio davanti all’altra M3 di Manuel Villa e Dario D’Esposito. Il pilota locale, insieme al navigatore imperiese ha condotto una gara costante ed ha sempre occupato la seconda posizione, terminando davanti alla Porsche 911 SC di Enrico Melli e Matteo Nobili, che si aggiudicano anche la classifica under 40.

Ottimo quarto posto per l’esordiente Filippo Gerini, in coppia con Luciano Campanella su una Subaru Legacy; il pilota ingauno si trovava alla prima gara in carriera e senza il minuto perso sulle prove del sabato sera a causa dell’appannamento del parabrezza sarebbe stato in piena lotta per la prima posizione. Quinta piazza finale per la Porsche di Marco Bertinotti e Barbara Ravelli, mentre la miglior vettura a trazione anteriore è stata la Peugeot 309 di Paolo Vigo e Matteo Canobbio. Per quanto riguarda i raggruppamenti le vittorie sono andate a Perricone – Peruzzi (Porsche, 1° raggr.), Bertinotti – Ravelli (Porsche, 2° raggr.), “MGM” – Torlasco (Porsche, 3° raggr.) e Gino Michi (4° raggr.).

