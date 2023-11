“Assaggi”, giovani e anziani si incontrano nel segno della cucina lunigianese

Si chiama “Assaggi” ed è il nuovo progetto che si svolgerà al Centro polivalente Icaro di Costamala (Licciana Nardi), gestito dalla Società della salute della Lunigiana. Si tratta di un laboratorio di cucina lunigianese dedicato agli adolescenti, che impareranno a cucinare i piatti tipici locali, aiutati dagli anziani del luogo che tramanderanno segreti e curiosità, nell’ottica di apertura verso la comunità. Si comincia mercoledì 8 novembre per il primo gruppo, il 15 novembre il secondo gruppo, la cadenza sarà quindicinale. I posti sono limitati e le iscrizioni aperte (icaronews@virgilio.it). Gli incontri saranno otto e alla fine del percorso è in programma una visita a un agriturismo locale.

Il Centro Icaro proporrà poi per tutta la stagione invernale tante attività per i più giovani, molte di queste legate a “Futuro aperto”, un’innovativa co-progettazione tra pubblico e privato, realizzata nella comunità ligure-apuana, nelle province della Spezia e in Lunigiana. Partecipazione, arti e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile, solidarietà, diversità sono i temi ispiratori del progetto che, oltre ad aprire una finestra sul mondo, punta a valorizzare i luoghi dell’identità locale, dal Mar Ligure alle Alpi Apuane.

Il Centro Icaro è molto frequentato, offre sostegno scolastico, con aiuto compiti, ma anche gioco e attività libere o strutturate, è luogo di aggregazione che i ragazzi possono frequentare spontaneamente, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Gli operatori sono educatori professionali della cooperativa Aurora domus, mentre la Sds è ente gestore.

Il gruppo di lavoro recentemente costituto è formato da Viviana Fini, psicologa e psicoterapeuta ASL nord ovest e da Valentina Serradori, Lorenzo Antoniotti, Matteo Ratti della cooperativa Aurora domus. Gli spazi occupati sono di proprietà della Curia, che li ha dati in concessione alla Sds per le proprie attività. “Icaro è un centro di aggregazione – spiegano dal gruppo di lavoro – nato nell’ottica della promozione della salute, della prevenzione del disagio o di comportamenti a rischio e dipendenza. Collaboriamo con le scuole del territorio su vari argomenti, promuoviamo eventi di formazione. Anche grazie al supporto del nuovo direttore, che vuole far diventare Icaro un centro per lo sviluppo di una cultura di comunità”.

