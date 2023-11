C’è onda e onda, a Levanto e San Terenzo l’autunno è il tempo dei surfisti: “Nei weekend giusti anche 300 persone”

Spuntano dal cavalcavia, attraversano la strada, uno alla volta o a coppie, stretti nelle loro mute, non appena si alza lo scirocco. Per qualche metro paiono alieni, di genere ed età indecifrabile, tutti uguali: girano a piedi nudi, stretti alla loro tavola, con la camminata ingessata e un gran sorriso sul viso. A volte, hanno un asciugamano da mare sulla spalla. Arrivano in bicicletta, a piedi, in auto, in van, con targhe danesi, olandesi, austriache, una bandiera svizzera sul cruscotto. Il tempo di toccare sabbia e riacquistano la grazia della loro raison d’être. Sono i surfisti dell’estremo levante della Liguria, del Golfo dei Poeti e della Riviera spezzina. Sono cresciuti sognando altri paralleli, attendendo le perturbazioni che gonfiano il Mar Ligure, pazientando l’arrivo dell’onda perfetta. In queste settimane di vento caldo e maltempo, questa bizzarra tribù che veste di nero e cavalca le onde si è ritrovata i tropici in casa, da Levanto a Lerici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com