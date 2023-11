Ciclismo che passione: sessant’anni in sella. Un Velo Club da record

“Era il 1960 quando il Giro d’Italia per la prima volta nelle sue 43 edizioni fece tappa a Carrara. La città ne aveva visto il passaggio molti anni prima, ma quella fu la vera prima volta perché ci fu l’arrivo in mattinata della tappa Livorno-Carrara, la cronoscalata pomeridiana verso le cave da Carrara a Codena e la partenza il giorno successivo della tappa Carrara-Sestri Levante, vinta da Gastone Nencini”. Alessandro Casucci ripercorre con emozione i presupposti che hanno portato alla fondazione del Velo Club Carrara, oggi presieduto da Roberta Tramontana con la vicepresidenza di Sergio Zanolini. Il Club ha festeggiato nella sua sede presso Ca’ Michele a Bonascola il traguardo dei sessant’anni in sella, e lo ha fatto in un pomeriggio conviviale dedicato ai soci di ieri e di oggi, alla presenza delle autorità: la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana Ferdinando Braconi, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia e la presidente del comitato provinciale Federazione Ciclistica Italiana Maria Pardini. Per l’occasione è stato presentato un almanacco che ripercorre il lungo percorso sportivo societario del Velo Club Carrara, “ben più di 900 tesseramenti di atleti ed almeno 400 vittorie accertate – specifica Casucci -, oltre a qualche migliaio di piazzamenti”.

Una ricerca d’archivio lunga e impegnativa, curata dallo stesso Alessandro Casucci con la supervisione di Claudio Merli e la revisione di David Merli, a cui hanno partecipato gli atleti con le loro famiglie, i conoscitori di sport locale, gli amici del Museo nazionale del Ciclismo della Spezia,… una ricerca resa ancor più impegnativa dal sopraggiungere della pandemia, con la biblioteche aperte a intermittenza e le difficoltà a incontrarsi. A racchiudere il percorso sportivo del Velo Club Carrara sono la prefazione di Gualtiero Magnani, memoria storica dello sport carrarese e la postfazione di Maurizio Munda, ex direttore dell’Archivio di Stato e per passione giornalista sportivo. “Claudio purtroppo è mancato mentre andavamo in stampa – commenta Casucci -, era il testimone vivente diretto della società. Io sono nato dopo, da bambino andavo dietro a mio zio Babbini, il marito della sorella di mia mamma. È lui che mi ha fatto appassionare alle due ruote. Era uno dei fondatori, uno zio atipico, anarchico repubblicano. Non a caso i colori sociali del Velo Club furono (e ancora sono) rosso e nero: c’era bisogno di differenziarsi dal giallo e dall’azzurro poiché la società è nata da una scissione”. L’almanacco ricorda periodi magri, ma anche anni straordinari con oltre quaranta corridori tesserati. Casucci ha elencato le vittorie conseguite sotto la guida di Sergio Zeni, presso la cui scuola vennero a formarsi la maggior parte dei corridori apuani, spezzini e lunigianesi dell’epoca, tra cui Baldini, Chiodetti, Ferrari, Lombardi, Lorieri, Luciani, Orefici, Ravera, Sarti, e Triacca.

