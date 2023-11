Corea, depuratore ko e la paura che il fiume possa arrivare all’abitato

La frazione di Corea, comune di Vezzano Ligure, sponda sinistra del Magra, è da ieri senza trattamento dei reflui complice il danneggiamento, per la violenta ondata di maltempo che ha gonfiato il fiume, dell’impianto di trattamento Acam che serve la località. Questo pomeriggio si è tenuta in merito un’assemblea al centro sociale di Corea, che ha visto a confronto l’amministrazione comunale – presenti il sindaco Massimo Bertoni, il vice sindaco Simone Regoli, gli assessori Sabrina Flotta e Nadia Lombardi – con numerosi residenti. I quali hanno espresso, oltre alla preoccupazione per l’attuale non depurazione dei reflui che vanno nel fiume, i forti timori rispetto alla possibilità che le acque del Magra, che questa volta hanno pesantemente intaccato il depuratore, e che nel recente passato hanno ‘mangiato’ parte del limitrofo campo da calcio, possano arrivare all’abitato.

“Ho avuto un colloquio con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, che più volte avevo invitato a venire qua a vedere cosa sta succedendo – ha detto il primo cittadino Bertoni -, e mi ha prospettato la possibilità di inserire il danno al depuratore in un percorso assieme ad altri numerosi danni sofferti dal nostro territorio in quest’ultima allerta meteo, nell’ottica di un riconoscimento di tali danni da parte dello Stato italiano. Ma occorre anche capire in tempi rapidi cosa succederà”. Il sindaco ha altresì osservato che “la questione del depuratore va presa come grimaldello per entrare in un meccanismo di finanziamento per la protezione della sponda e la messa in sicurezza della comunità”.

