Elezioni 2024: i Comuni spezzini al voto, tra sei mesi la presentazione delle liste

Nella primavera del 2024 si rinnoveranno i consigli comunali di parecchi comuni della provincia spezzina, antipasto delle consultazioni europee, in programma dal 6 al 9 giugno successivo. Nella provincia spezzina nessuno dei comuni al voto supera i 15mila abitanti: ciò significa che non ci sarà alcun secondo turno (ballottaggio) ma i sindaci saranno eletti in una sola votazione. Sono diversi gli enti di un certo interesse: ad esempio Arcola, terzo comune per abitanti della provincia spezzina, ma anche Castelnuovo Magra, Vezzano e Bolano, tutti ampiamente sopra i 7mila abitanti. Tra circa sei mesi, che corrono velocemente, occorrerà presentare le liste. Ad ogni modo la campagna elettorale vera e propria inizierà subito dopo l’epifania ma non mancano i primi contatti per arrivare alle candidature.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com