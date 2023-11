Giornata di interventi senza sosta tra alberi, tegoli e smottamenti

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco nel territorio spezzino, soprattutto per fronteggiare situazioni di rischio per alberi, rami, tegoli ecc. sferzati dal vento. Lungo le strade di competenza provinciale, ecco poi una quindicina di interventi per taglio di alberi o rami eseguiti dal personale dell’ente, unitamente alla messa in sicurezza di piccole frane e di interventi per pulizia di tombinature e cunette. Sono stati inoltre effettuati da parte del personale della Provincia i controlli di verifica presso tutti gli edifici, compresi quelli scolastici, di competenza dell’ente. Le attività di monitoraggio proseguiranno anche in serata e poi riprenderanno domani mattina.

Dall’ente provinciale evidenziano una piccola frana lungo la strada per Corniglia, comune di Vernazza, e un intervento più complesso per una alberatura caduta in località Nasso, comune di Calice al Cornoviglio. Interventi ancora in corso lungo la strada provinciale SP57 nella zona di Varese Ligure.

Le attività si sono svolte in coordinamento con le varie amministrazioni locali. Domani mattina verranno effettuati ulteriori controlli presso il ponte di Brugnato per garantirne una pronta riapertura una volta stabilita la sicurezza della infrastruttura. Riaperto invece alle 16.30 il ponte di Cavanella Vara.

