Giro dei Monti Savonesi Storico: Gino al comando col brivido, sorpresa Gerini

Albenga. Torna a splendere il sole su Albenga, anche se la pioggia di ieri sera che si è protratta poi nella nottata ha creato qualche grattacapo agli equipaggi sulle prime due prove speciali del mattino, rimaste bagnate. L’incognita sulla scelta delle gomme ha ulteriormente mescolato le carte in tavola e gli pneumatici da pioggia si sono poi rivelati la soluzione migliore, specialmente sul Colle del Melogno.

Dopo sei prove speciali sulle otto in programma è Gino a comandare la classifica provvisoria con la sua BMW M3, con un margine confortante di 33″5 sull’altra M3 di Villa e ben 1’04″4 sulla Porsche di Melli. Il leader di classifica entra però in parco assistenza col fiato sospeso, a causa di un problema all’idroguida manifestatosi sulla PS 6. La sorpresa di giornata però è Gerini, che all’esordio assoluto vince due prove con la Subaru Legacy e scala la classifica assoluta. Attualmente il ligure si trova in quarta posizione davanti alla Porsche di Nucera e recrimina per il troppo tempo perso ieri sera a causa dell’appannamento del parabrezza.

