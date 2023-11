La mareggiata flagella la costa savonese, danni e allagamenti

Savona, Ceriale, Finale Ligure, Spotorno e le località del levante savonese: questi i lidi costieri della riviera maggiormente colpiti dalla forte mareggiata di questa notte, con previsioni di massima allerta anche per la giornata di oggi quando nel pomeriggio si prevede il picco della burrasca e onde oltre i cinque metri.

Danni alle strutture balneari e ricettive situate sul litorale, oltre ad allagamenti e anche fango e detriti sulla passeggiata, come nel caso di Finale Ligure, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per due condomini allagati. Nella città capoluogo situazione critica nelle zone di corso Colombo e via Nizza.

