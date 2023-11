Lo Zerasco, tra orgoglio e abbandono

Il “Diario dalle Terre Alte” ritorna per il quarto anno, questa volta dedicato allo Zerasco.

Dopo le 16 puntate, nel triennio precedente, in cui protagonista è stata la Val di Vara, il “Diario” non poteva che proseguire con lo Zerasco, per lo stretto legame esistente tra le due terre fin dai tempi più antichi. Gli odierni zeraschi sono tra gli eredi meno impuri dei “Liguri Apuani”. Certamente il loro territorio è stato sempre legato a Pontremoli e ai centri che a loro volta dominavano Pontremoli, ma il rapporto con Spezia c’è stato grazie alla “via regia”, oggi Alta via dei monti liguri, così come un’altra arteria collegava Zerasco e “genovesato”.

