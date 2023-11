Genova. Domani, lunedì 6 novembre da Genova Piazza Principe partiranno 85 bambini per incontrare Papa Francesco a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di I bambini incontrano il Papa.

Alle ore 7.05 il Frecciabianca straordinario partirà dalla stazione del capoluogo ligure con a bordo 85 bambini provenienti da vari istituti comprensivi della Regione.

