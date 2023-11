Mareggiata, nuovi danni e disagi in Liguria: ancora chiusa l’Aurelia, deviazioni a Genova

Genova. Ancora disagi per la mareggiata che infuria sulle coste della Liguria da domenica mattina con onde di 5 metri sospinte dal forte vento di libeccio che nella notte precedente ha superato i 200 km/h sui crinali del Levante.

Per gli allagamenti provocati dalle onde rimangono chiuse l’Aurelia ad Arenzano – nuovamente allagata – e a Sestri Levante, in prossimità delle gallerie di Sant’Anna. Pesanti le ripercussioni anche sull’autostrada. A Genova sono scattate limitazioni al traffico in via Murcarolo: i mezzi a due ruote non possono transitare sulla strada litoranea, che viene raggiunta dalle onde, ma vengono deviati su via Pessale. In generale la polizia locale ha invitato tutti i motocicli a non transitare sul litorale e a deviare su via Carrara per proseguire in direzione levante su corso Europa. Disagi anche per gli autisti dei bus. Mare sulla strada anche in via Rubens, tra Voltri e Vesima.

