Mareggiata: quando le onde richiamano i turisti armati di cinepresa

La chiusura della via Aurelia alle gallerie di Sant’Anna, è stata forse la conseguenza maggiore della mareggiata odierna di intensità assai minore rispetto a quella che venerdì ha provocato gravi danni a tutto il litorale ed il crollo della sala di un ristorante a Camogli. Chiuse le strade a rischio come le passeggiate a mare di Zoagli, la strada di accesso al porto di Sestri Levante e ovunque moli, banchine scogliere e spiagge, come sempre del resto in questi casi.

Il dato più rilevante l’arrivo di turisti decisi a riprendere lo spettacolo della mareggiata con le onde che si infrangono sulla scogliera, polverizzandosi in fantastiche “nuvole” spumeggianti. “Uno spettacolo sempre nuovo e fantastico – dicono Gabriella e Alfredo arrivati a Recco in moto da Tortona – che obbliga a lunghi appostamenti per aspettare l’onda migliore. Poi ci trasferiremo a Chiavari. E speriamo in un buon bottino di immagini”.

