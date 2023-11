Mareggiata, visibilità azzerata per gli autisti Amt: “Sui bus manca il liquido lavavetri”

Genova. Arriva la mareggiata e per gli autisti Amt è come tuffarsi in un banco di nebbia. Perché i bus sono sprovvisti di liquido lavavetri e il salino si impasta sul parabrezza, azzerando la visibilità per chi guida. A denunciarlo è Roberto Piccardo, segretario regionale della Ugl Fna, che oggi è andato in sopralluogo a verificare le condizioni di lavoro del personale in servizio sulle linee litoranee, in particolare il 15 che percorre la strada più esposta alle onde.

“La foto allegata è di un vetro appena lavato al capolinea con una mia bottiglietta e dopo poche centinaia di metri è già in questo stato, figuriamoci dopo due giri completi – spiega Piccardo -. Effettivamente ho trovato una situazione pericolosa. La nostra organizzazione aveva avvisato Amt tramite lettera: incredibile come nel 2023 si facciano viaggiare gli autisti con i parabrezza letteralmente bianchi dalla salsedine”.

