Nuova mareggiata in Liguria, è come quella di venerdì: a Genova scattano le chiusure

Genova. Come previsto è arrivata la nuova mareggiata di libeccio sulle coste della Liguria, a due giorni di distanza da quella che ha devastato il Levante. Le onde raggiungeranno un’altezza significativa di 5 metri, il che non esclude che possano arrivarne alcune ancora più imponenti. Il picco è previsto intorno a metà giornata.

A Genova sono scattate limitazioni al traffico in via Murcarolo: i mezzi a due ruote non possono transitare sulla strada litoranea, che viene raggiunta dalle onde, ma vengono deviati su via Pessale. Mare sulla strada anche in via Rubens, tra Voltri e Vesima.

