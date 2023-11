Olioliva, convegno Cia: “Rilancio della produzione per salvare l’olivicoltura ligure”

Liguria. “Una passione d’annata” questo l’argomento del convegno che si è svolto ieri nell’auditorium della Camera di Commercio organizzato dalla Cia Liguria nell’ambito della rassegna “Olioliva”. Cambiamenti climatici e recupero delle acque reflue alcuni dei temi caldi affrontanti durante l’incontro.

“Il nostro settore arriva da due annate disastrose e anche quest’anno è difficile – spiega Stefano Roggerone presidente regionale Cia – con Regione Liguria abbiamo aperto il discorso per affrontare il Piano olivicolo regionale. Il piano serve perché deve far sì che ognuno faccia la sua parte, perché senza un percorso comune rischiamo che la nostra olivicoltura cada a pezzi e che molti debbano chiudere. Le fondamenta del nostro settore sono avere irrigazione, un piano per i bacini e il recupero delle acque reflue§”.

