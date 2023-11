Pallanuoto F/ Il Rapallo annienta il Cosenza (16 – 4)

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Alla comunale di Rapallo è di scena la sesta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile,

che vede le padrone di casa del RPN affrontare l’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto. Netto successo

per le ragazze di Coach Antonucci che si impongono per 16-4 sulla neo promossa formazione calabrese

guidata da Mister Francesco Fasanella. Le liguri approcciano la partita con la giusta mentalità e senza

concedersi pause per tutta la durata del match. Ampio minutaggio e ottime risposte da tutte le giocatrici

in distinta, da segnalare l’esordio stagionale della classe 2005 Ludovica Pizzimbone, che è subentrata a

Caso prendendo posto tra i pali. Le giallo blu hanno trovato la via del gol con buona frequenza sfruttando

diverse situazioni di gioco, concedendo poco al Cosenza che si è presentato con una formazione

rimaneggiata, assenti tra le altre il centro boa cubano Salcedo Garcia e la mancina Alice Mandelli.

