Pesca a mosca/ Campionato italiano: Palomba 9° assoluto

Da Umberto Righi

La Fi.Ma meno di una settimana fa, ha visto il giovane Ermanno Turletti vincere il Titolo di Campione del Mondo x nazioni con il Surf Casting Under21, ed oggi vede un altro tesserato Fi.Ma, Francesco Palomba, aggiudicarsi un brillante nono posto assoluto individuale nella finale del Campionato Italiano della pesca a mosca in torrente e la possibile “chiamata” del CT Nazionale per l’ingresso del Club Azzurro 2024 e proseguire la corsa delle supersfide per un posto nella Nazionale maggiore della pesca a mosca.

» leggi tutto su www.levantenews.it