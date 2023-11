Promozione. Questo Pontelungo è sorprendente, Zanardini: “Sono strafelice”

Finale Ligure. Una domenica di felicità per il Pontelungo di mister Fabio Zanardini che espugna lo Stadio “Felice Borel”. Il Finale, infatti, cade nelle grinfie dell’ormai terza forza di questo campionato. “Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Finale – commenta il tecnico nel post partita – indirizzando la partita dalla nostra parte”. L’unico dispiacere di questa giornata è rappresentato dalle numerose ammonizioni negli ultimi minuti ma, parola del mister, “ai ragazzi non si può imputare nulla”.

Successo e clean sheet, tra l’altro, per il Pontelungo che ha subito solo un gol nelle ultime quattro partite, ma per Zanardini l’aspetto chiave di questo avvio di stagione è un altro: “I ragazzi hanno tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare, tutti si allenano bene e si fanno trovare pronti”.

