Regione, nuovo bando per sostenere il talento sportivo e gli atleti liguri

Liguria. La giunta regionale ha approvato il bando regionale da 15mila euro finalizzato alla concessione di sei contributi a favore di associazioni e società sportive per la valorizzazione dei propri atleti di accertato talento sportivo.

“Grazie a questo bando sei atleti liguri di indiscusso valore potranno continuare a inseguire i loro sogni con ancora più convinzione, rappresentando la Liguria in Italia e nel mondo anche attraverso il sostegno e la vicinanza delle istituzioni – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Questa misura ricerca il talento sportivo in maniera estremamente mirata, individua il gruppo degli atleti di talento e premia le vere eccellenze sportive del territorio tra coloro che nell’ultima stagione si sono particolarmente distinti a livello nazionale e internazionale portando in alto l’onore della nostra Regione”.

