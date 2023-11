Riaperta a senso unico alternato la Ss655 a Licciana, Cisa chiusa in prossimità del valico

Anas fa il punto su riaperture e chiusure delle statali in queste ore di emergenza maltempo. Qui di seguito le notizie sui tratti limitrofi al territorio spezzino.

Lungo la strada statale 655 “Massese” è riaperta, con il senso unico alternato, la tratta in corrispondenza del km 84,500, a Licciana Nardi (MS), interrotta questa mattina a causa della caduta di alcuni alberi. In Emilia Romagna è riaperta la strada statale 63 “del Valico del Cerreto” in corrispondenza del km 84,000, liberata da un albero caduto in località Casina nel territorio comunale di Castelnovo ne’ Monti (RE).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com