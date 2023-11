Ruta: Bana piange Anna Nortino, domani l’addio

E’ morta Anna Nortino vedova Ardito, aveva 86 anni. Lascia in un profondo, incolmabile dolore i figli Angelo, Claudia e Ezio con le rispettive famiglie. Storica rappresentante del Comitato per la strada di Bana negli anni Sessanta, quando gli abitanti ne avevano cominciato la costruzione anche col suo supporto; organizzatrice di una nota “sagra de rustie” nata per far conoscere una zona in pieno sviluppo dopo la costruzione dell’arteria.

Domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Ruta si svolgeranno i funerali

