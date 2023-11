S.O.S. Salute Pubblica Liguria: “Ecco le dieci critiche al piano socio-sanitario regionale”

Il 23 ottobre scorso la rete dei comitati regionali denominata “S.O.S. Salute Pubblica Liguria” è stata ascoltata dalla II commissione consiliare regionale riguardo all prevista prossima approvazione del Piano Socio Sanitario 2023-2025. Nell’occasione la rete ha comunicato alla Commissione la nascita del Fronte comune ”Insieme per la difesa della sanità pubblica”, cui aderiscono ad oggi quasi una cinquantina di associazioni, movimenti, organizzazioni sindacali e politiche. In relazione al Piano la rete regionale S.O.S. ritiene siano presenti numerose e rilevanti criticità sia generali sia specifiche per le singole realtà territoriali; rispetto alle criticità generali, si mettono in evidenza in particolare le seguenti:

1. La popolazione nelle sue rappresentanze, comuni e municipi, e nelle sue forme associative dal basso, non è stata (per quanto ci risulta) ascoltata sia nella fase di elaborazione ad inizio anno sia dopo la presentazione ufficiale del documento, finché non sono iniziate queste audizioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com