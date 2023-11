Savona. Lunedi 6 novembre, dalle 15,30 alle 16,30, presso la sede USB Savona in via Sormano, prosegue la raccolta firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro.

Il sindacato di base ha avviato la campagna nazionale di raccolta firme per sostenere la legge di iniziativa popolare che introduca nel nostro ordinamento il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravissime e gravi ai danni di lavoratrici e lavoratori.

