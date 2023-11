Staffetta Zurkowski-Kouda, davanti torna Pio. Dubbio Vazquez per Stroppa

Dopo le fatiche di Coppa, lo Spezia torna in campo e lo fa mettendosi in gioco sul campo di una delle squadre migliori di questa Serie B, la Cremonese dell’ex Giovanni Stroppa, in risalita e ad inizio stagione tra le candidate alla promozione diretta. Ancora una volta qualche problema per Alvini, che ritrova Bertola e Nikolaou dopo la squalifica ma perde Gelashvili, un elemento importante nelle ultime uscite delle Aquile. Il giovane centrale spezzino e il capitano completeranno la difesa con il solito Amian, di fronte al rientrante Dragowski, ma occhio a Serpe, che insidia proprio il giovane Bertola dopo le belle prestazioni, con Muhl tornato tra i convocati e lo stesso Hristov a disposizione. A centrocampo non ce la fa Bandinelli, almeno dall’inizio: giocherà Cassata sul centro-destra, con Salvatore Esposito in regia e Zurkowski a sinistra. Proprio il polacco sarà protagonista di una staffetta con Kouda: entrambi non stanno benissimo, motivo per cui il tecnico li alternerà durante la gara. Sulle corsie grandi conferme per Elia e Reca, mentre in avanti, dopo il turno di riposo di Reggio Emilia, si rivede Pio Esposito, al fianco del solito Antonucci.

Nella Cremonese invece meno dubbi. Stroppa ha trovato la quadra con i titolarissimi e proprio la squadra titolare dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio allo Zini. Davanti al portiere Sarr, ecco il trio formato da Ravanelli, l’ex Spezia Bianchetti e il georgiano Lochoshvili, protagonista lo scorso anno al Picco. A centrocampo Sernicola parte largo a destra, con Zanimacchia a sinistra, mentre in mezzo agirà Castagnetti in regia, con Buonaiuto e Collocolo ai suoi lati. In avanti, l’unico vero dubbio: chi al fianco di Massimo Coda? Tutto porta a Franco Vázquez, l’ex Parma, in vantaggio su un altro ex, Okereke.

