Successo romano per “Tamara la femme d’or”, in scena la attrici spezzine Antonella Rebisso e Valentina Faro

Un bel successo per lo spettacolo “Tamara la femme d’or”, che ha debuttato sabato 4 novembre al Teatro Petrolini di Roma, con la regia del maestro Roberto Rolla. In scena le attrici spezzine Antonella Rebisso (nel ruolo di Tamara de Lempicka) e Valentina Faro (nel ruolo della figlia Kisette). Testo di Mario Moretti (1929-2012), tra i più noti e prolifici drammaturghi e registi del panorama italiano; tra il pubblico del Petrolini, Daniela Rotunno, moglie e instancabile collaboratrice di Moretti.

Lo spettacolo inizia così una ricca tournée in Italia e andrà in scena alla Spezia, sabato 11 novembre alle ore 21, nello spazio del Centro Armonia dell’essere (Via Sarzana 52 – info e prenotazioni al numero 3202357926).

“Tamara la femme d’or” è un’opera teatrale che ripercorre la vita della pittrice polacca Tamara de Lempicka, nota esponente dell’Art Déco. Kisette, figlia di Tamara, invoca il fantasma della madre, per rivivere insieme i momenti più significativi della sua carriera, compresa la dubbia relazione con il poeta Gabriele D’annunzio.

