Un mortaio gigante sul Tamigi e il pesto in dono all’ambasciatore, al primo ministro Sunak e al sindaco Khan

Un mortaio gigante in navigazione sul Tamigi per la nuova campagna di promozione della Regione “Pesto Masterpiece of Liguria”. Un’installazione alta sei metri e larga otto che solcherà il fiume a Londra, dai Royal Docks verso il centro della città fino al Big Ben, da domani, lunedì 6 novembre, a mercoledì 8. La campagna promozionale regionale parte in concomitanza con la fiera del turismo mondiale WTM (World Travel Market) londinese e con la finale del campionato mondiale del pesto organizzata da Regione Liguria e Camera di Commercio, che si terrà domani alle 18,30 al The Sea Containers, sempre nella capitale del Regno Unito. Durante il WTM, lo chef Roberto Panizza intratterrà i visitatori con una dimostrazione con basilico e mortaio, show cooking che l’indomani, martedì 7 novembre, si sposterà allo storico approdo sul Tamigi Butler’s Wharf Pier, a pochi metri dal Tower Bridge, dalle 11 alle 13. Il pesto è anche protagonista della campagna partita lunedì scorso sugli schermi dell’aeroporto londinese di Heathrow, che durerà fino al 12 novembre.

In occasione della presentazione di “Pesto Masterpiece of Liguria”, questa sera a Londra il presidente Giovanni Toti ha incontrato l’ambasciatore italiano Inigo Lambertini. E il pesto, insieme alla bandiera di Regione Liguria, è stato uno dei doni offerti dal presidente all’ambasciatore Lambertini, al primo ministro Rishi Sunak e al sindaco londinese Sadiq Khan. “Con lo sguardo rivolto al futuro senza dimenticare l’attualità legata ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente – ha detto il presidente Toti – sono stati trattati i temi delle opportunità future di rafforzamento delle collaborazioni e degli scambi commerciali ed economici tra Liguria e Gran Bretagna in particolare nei settori del turismo e della cultura”. Il presidente Toti ha sottolineato come la Gran Bretagna possa diventare un partner sempre più importante per la Liguria, con uno scambio culturale sempre più proficuo.

