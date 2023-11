Al WTM di Londra c’è anche il Consorzio Turistico Porto Venere: “Occasione importante per promuovere il territorio”

Il Consorzio Turistico Porto Venere è presenta con il proprio desk ad una delle più importanti fiere internazionali del turismo, il WTM di Londra, che oggi ha aperto in grande stile nella capitale britannica e che terminerà l’8 novembre. Più di 60 conferenze nelle tre macroaree Discover, Elevate e Innovate rappresentano la spina dorsale convegnistica della manifestazione, declinate in otto capitoli di sviluppo tematico: Technology, Geo-Economics, Emerging Markets, Consumer Trends, Marketing, Diversity&Inclusion, Experience e Sustainability. La presidente del Consorzio Antonella Cheli spiega a CDS le ragioni della presenza: “Queste manifestazioni sono un’occasione importante per proporre il nostro straordinario territorio e le attività che ne arricchiscono l’offerta ai turisti stranieri, ai c.d. buyer esteri ed in generale a tutto il settore. Il territorio di Porto Venere, con le sue particolarità e le sue bellezze uniche, ha certamente bisogno di visibilità per emergere nella sempre più vasta offerta turistica nazionale, europea e mondiale. Sviluppare operazione di promozione in maniera collettiva e comprensoriale (come è il portale Visit Porto Venere www.visitportovenere.com ) è certamente l’approccio migliore per le attività del territorio che solo coì possono fare massa critica”.

