Da Pietro Vago, di Camogli, attualmente collaboratore dell’università di Genova, in particolare del dipartimento di economia



Sei preoccupato per il cambiamento climatico? Temi per il tuo futuro o per il futuro dei tuoi figli e dei tuoi nipoti? La scelta migliore è quella di fare la propria parte prima di tutto informandosi. Il dipartimento di Economia dell’Università di Genova organizza un incontro aperto al pubblico incentrato sull’economia ambientale.

