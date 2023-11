Chiavari: 50enne coltivava marijuana in casa e spacciava, arrestato

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Carabinieri arrestano 50enne per produzione e detenzione, ai fini di spaccio, di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno svolto un servizio mirato di controllo del territorio

finalizzato al contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti sia nell’ambito cittadino che

in Val Fontanabuona. Nel corso dell’attività di monitoraggio, effettuato con pattuglie delle Stazioni

e del Nucleo Operativo, veniva notato un uomo che, fuori da un’abitazione, aveva un atteggiamento

guardingo ed agitato mentre evidentemente attendeva l’arrivo di qualcuno. Insospettiti, i militari lo

fermavano per un controllo e, considerato il comportamento dell’uomo, decidevano di procedere

ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti.

L’attività permetteva di accertare che l’uomo era dedito a coltivare piante di marijuana in sia

all’interno di una stanza della propria abitazione, allestita professionalmente con pannelli di

coibentazione, lampade ed aspiratori, sia in un terreno adiacente alla casa stessa. L’uomo si era

così organizzato per le fasi di estrazione, essiccazione e detenzione delle infiorescenze.

