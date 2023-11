Chiavari: squadra della protezione civile in missione in Toscana

La protezione civile di Chiavari in missione in Toscana per aiutare la popolazione a risollevarsi dopo i nubifragi che hanno arrecato gravi danni e disagi alla popolazione. La squadra composta da tre persone andrà a Campi di Bisenzio, comune di oltre 5.000 abitanti in provincia di Firenze. Luciano Canepa, coordinatore della Protezione civile chiavarese spiega: “Andremo con i nostri mezzi e la nostra attrezzatura, comprese le pompe per poter liberare scantinati o zone allagate. I dettagli dell’operazione che ci verrà affidata, saranno resi noti al campo base di Campi Bisenzio; potremo intervenire anche nelle aree limitrofe”.

