Cimiteri di Albenga, Porro (Lega): “Dal Comune elogi autocelebrativi per la manutenzione, ma non c’è niente di straordinario”

Albenga. “Leggendo l’elenco delle attività svolte dall’amministrazione comunale di Albenga per la manutenzione ordinaria dei cimiteri della nostra città, non possiamo fare a meno di provare una sensazione di sgomento. Ancor più sorprendente è assistere agli elogi autocelebrativi che circondano queste operazioni, quando in realtà nulla hanno di straordinario”. Lo sostiene Cristina Porro, capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Albenga.

“Durante la visita del sindaco al cimitero di Albenga nella ricorrenza dei morti, ci si sarebbe aspettato che venissero colti i veri bisogni della comunità – aggiunge – Tuttavia, ciò che è sfuggito durante questa visita è stata la lamentela dei numerosi cittadini che si sono rivolti a noi, consiglieri di minoranza, per sollevare una questione urgente: le condizioni di sporcizia in cui versa il cimitero di Leca. Ci hanno persino richiesto un sopralluogo per vedere con i nostri occhi che, addirittura, sulla tomba di una defunta, riposata in terra da alcuni giorni, è rimasto parcheggiato un escavatore con la pala appoggiata ai fiori deposti in quel luogo sacro. Questo episodio non può certo essere considerato ‘ordinario’ o degno di autoelogio”.

» leggi tutto su www.ivg.it