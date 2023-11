“Coperture in cemento amianto al cimitero, amministrazione ha provveduto a valutazione materiali?”

Rosolino Vico Ricci, consigliere comunale del Partito democratico, ha presentato un’interrogazione sulla presenza di coperture con ondulino in alcuni manufatti del cimitero cittadino.

“Numerose coperture di cappelle e altri edifici all’interno del cimitero cittadino risultano essere di ondulino (eternit) con alta probabilità di cemento amianto – almeno da una osservazione empirica -, di installazione pluridecennale e in stato di significativo deterioramento”, scrive Ricci, osservando che in una determinazione di fine ottobre, relativa a un intervento di pulizia di due coperture di cemento amianto nel cimitero sarzanese, “si fa cenno ad una Relazione annuale sullo stato delle coperture in cemento amianto su edifici di proprietà comunale” e, aggiunge, “nello stesso atto amministrativo non c’è traccia di procedure di rimozione di lamine in amianto cemento, ma solo di pulizia delle stese in numero di due”.

