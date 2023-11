Doppia proiezione per il documentario “9 humans from Gaza”

Domani martedì 7 novembre alle ore 21 alla Skaletta Rock Club in via Crispi si terrà la prima iniziativa organizzata da Rifondazione Comunista, Arci, Archivi della Resistenza, Non una di meno, Unione degli Studenti e Giovani Comunisti con la visione del documentario “9 HUMANS FROM GAZA” e a seguire interventi di: Nidaa Badwan (artista e una dei testimoni del documentario), Hani Gaber (Rappresentante Ambasciata Palestinese Nord Italia), Luca Galassi (giornalista e regista del documentario) e Massimo Lombardi (Consigliere Comunale spezzino di Rifondazione Comunista), mentre mercoledì 8 Novembre alle ore 17:45 si replica alla Sala Convegni del Centro Sociale di Castelnuovo Magra con iniziativa organizzata da: Officina Rossa Spazio Popolare, Sinistra Lunense, Archivi della Resistenza, Anpi Castelnuovo Magra e Anpi Luni, con interventi di: Nidaa Badwan (artista e una dei testimoni del documentario), Hani Gaber (Rappresentante Ambasciata Palestinese Nord Italia), Luca Galassi (giornalista e regista del documentario) e Luca Marchi (Officina Rossa/Prc).

“9 HUMANS FROM GAZA” è una raccolta di nove storie da una terra impoverita, raccontata troppo spesso con commiserazione o sensazionalismo. I protagonisti sono quasi tutti ventenni, ma le rovine di tre guerre, povertà, disoccupazione, il regime di Hamas e l’assedio israeliano non sono riusciti a togliere loro il sorriso, le ambizioni e il sogno di una vita migliore. Attraverso l’arte, la musica, lo sport, il divertimento e, soprattutto, l’ingegno, ci consegnano l’immagine di una Striscia piena di energia ed entusiasmo. La ricerca di libertà e indipendenza è il leit-motiv delle loro esistenze, ma fondamentale per loro è l’urgenza di comunicare il loro messaggio al mondo esterno. 9 HUMANS FROM GAZA è un racconto di coraggio, splendore, speranza e umanità, una narrazione alternativa ai cliché e ai luoghi comuni che spesso circondano le storie umane che provengono dalla Striscia di Gaza.

Regia e riprese: Luca Galassi, montaggio: Luca Galassi, Seba Morando. Credits: Lorenzo Del Bianco (Dude), Daniele Castrogiovanni, Gianni Zecca, Meri Calvelli, CISS Gaza, Valentina Venditti, Saber Snoussi, Awni Farhat, Nordin Lemnaouer Ahmine. Anno di produzione: 2018

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com