Gran finale per il progetto “La città svelata” per combattere il rischio emarginazione

Tempo di bilanci per il progetto “La città svelata – abilità al plurale 2” con un grande evento finale che si terrà all’auditorium “Il Dialma cantiere urbano” di Via Monteverdi alla Spezia l’8 novembre dalle 10 del mattino. Per l’occasione verranno organizzati tavoli tecnici sulla sostenibilità, l’inclusione e la progettazione per l’inserimento lavorativo di soggetti fragili e a rischio emarginazione.

Il progetto “La città svelata” parte da lontano, quasi due anni fa, e si è materializzato con corsi di manutenzione del verde, ristorazione e turismo per utenti dei servizi, ma anche corsi di sartoria, cucina, manutenzione di edifici e monumenti per gli ospiti della casa circondariale Villa Andreino coinvolgendo 128 persone. In particolare per la parte dedicata alla manutenzione del verde sono stati realizzati interventi di pulizia e sistemazione delle aree verdi lungo via Puccini a Fossitermi nel tratto compreso tra via di Birano e il capolinea dell’autobus, ripristino del terreno con taglio dell’erba e arbusti di Porta Castellazzo sotto a via dei Colli e della costa compresa tra Fuori le mura e via dei Colli. Altri lavori di pulizia e sfascio sono stati condotti nella scarpata demaniale di via Rossetti a Rebocco. Sono state pulite numerose aree verdi: nell’area verde compresa tra via Prosperi e via Beghi al Canaletto, in via della Marina e del parcheggio Nicolò Fieschi nella frazione di Cadimare, potatura siepi nell’area del Parco della Maggiolina al Canaletto, nell’area verde circostante l’Anfiteatro Carlo Caselli a Rebocco, nll’area verde del Parco Navarro Navarrini a Gaggiola. Sono stare ripulite la scarpata lungo via Zara a Rebocco e le aree verdi via San Francesco, scalinata Perosi e via XXI Reggimento Fanteria a Gaggiola. Infine, è stata risistemata l’area verde del Parco attrezzato lungo la pista ciclabile di Pegazzano.

