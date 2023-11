Guccinelli: “Amministrazione negligente sul porticato del Laurina”. Rampi: “Impresa titanica per voi fare polemica su questo progetto”

Dopo le roventi polemiche dei mesi scorsi la vicenda del porticato del Laurina quest’oggi è tornata in Consiglio comunale con l’interpellanza presentata da Renzo Guccinelli (Sarzana Protagonista) a cui ha replicato il vice sindaco Carlo Rampi. “L’opposizione è rappresentata da forze politiche che in centro storico hanno portato un’antenna enorme – ha affermato il titolare della delega all’urbanistica – e fare polemica sul Laurina è un’impresa titanica dato che abbiamo visto sorgere un palazzo multipiano senza alcun passaggio in Consiglio comunale. È stato raggiunto un accordo con la proprietà per evitare un contenzioso e le transenne attuali verranno rimosse appena il cantiere sarà ultimato. Al momento – ha concluso Rampi – è impossibile quantificare il canone che verrà chiesto alla proprietà perché attualmente non si conosce la destinazione dello spazio che si affaccia sul passaggio”. Dal canto suo Guccinelli si è detto “profondamente insoddisfatto della replica fatta buttando la palla in tribuna parlando dell’antenna di via Landinelli”, proseguendo: “Non rispondo di atti precedenti, ho solo chiesto perché il Comune non ha risposto alla scia nei trenta giorni necessari, mi auguro che ci sia stata solo negligenza ma si è creata la condizione per il privato di chiudere, prima delle proteste dei cittadini e il successivo provvedimento della giunta che ha riconosciuto un uso pubblico del porticato che è sempre esistito. Il vostro atteggiamento – ha aggiunto – denota forte negligenza e il privato avrebbe dovuto immediatamente far la sua parte eliminando le barriere architettoniche, cosa che non è ancora stata fatta”

L’articolo Gran finale per il progetto “La città svelata” per combattere il rischio emarginazione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com