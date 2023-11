HD Golf Cup si trasferisce in Liguria e fa tappa a Garlenda

Garlenda. HD Golf Cup si trasferisce in Liguria per le tappe che chiuderanno l’edizione 2023 del torneo. Sono ancora sette le gare previste dal calendario a cui iscriversi per aggiudicarsi l’ambito premio finale delle quattro vacanze al Mazagan Beach & Golf Resort in Marocco offerte da Acentro Golf Vacanze.

Si parte giovedì 9 novembre con la tappa excellence presso il Golf della Pineta di Arenzano, seguita giovedì 16 dalla seconda tappa excellence di novembre presso il Sant’Anna Golf Club di Genova, per poi concludere il mese con due tappe gold, giovedì 23 al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo e martedì 28 al Golf Club Garlenda, in provincia di Savona.

