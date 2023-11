Il Gaslini ha ottenuto l’ok alla somministrazione di linfociti antivirali nei pazienti immunodepressi

Liguria. L’IRCCS G. Gaslini ha ottenuto l’autorizzazione di AIFA alla somministrazione di linfociti antivirali nei pazienti affetti da immunodepressione.

“La terapia è stata autorizzata da AIFA e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e rappresenta un innovativo strumento terapeutico di rapido impiego per tutti i pazienti con un deficit immunitario grave sia acquisito che congenito e affetti da una infezione virale resistente alle terapie. Questa opportunità terapeutica è importante perché dà la possibilità di un trattamento con terapia cellulare a pazienti immunodepressi, sia trapiantati di midollo sia non trapiantati, affetti da infezioni virali non trattabili con la sola terapia farmacologica. Questa terapia può cambiare la prognosi di questi pazienti” spiega Maura Faraci, responsabile della UOSD Centro Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche dell’IRCCS G. Gaslini.

