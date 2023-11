La Dante Alighieri lancia due nuovi appuntamenti culturali con Angelo Tonelli ed Enrico Terrone

Due nuovi appuntamenti culturali promossi dalla Dante Alighieri della Spezia nei pomeriggi di mercoledì 8 e giovedì 9 novembre.

Mercoledì, presso la Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36 (ore 16,30), il grecista Angelo Tonelli, lericino, presidente dell’ associazione Arthena, presenterà il suo ultimo libro “ I Greci in noi. Dalle origini della nostra cultiura alla deriva transumanista “ ( Melteni, Sesto San Giovanni, luglio 2023 ).

Interverrà la professoressa Isabella Tedesco, consigliera della Dante spezzina, con una conferenza sul tema: “ Un pensiero sapienzale dentro un daimon poetico “.

L’ ingresso all’ evento, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Carispezia, è libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 9 novembre, Giornata mondiale della Filosofia, presso l’auditorium del Liceo scientifico Pacinotti ( ore 16,30 ), il professor Enrico Terrone, docente di Estetica presso il dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’ Università di Genova, presenterà il suo libro “ I valori al Cinema “ ( Mondadori, Milano, 2023 ).

Introdurrà la professoressa Chiara Geranio, dirigente del Liceo. Moderatore, il professor Paolo Cevasco. L’ evento ha il patrocinio del comune della Spezia e dell’ APS. L’ingresso è libero e consente il rilascio di crediti formativi per studenti e insegnanti.

