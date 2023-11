Maltempo e danni: le indicazioni di Confartigianato per chiedere gli indennizzi

Mareggiate, pioggia e vento anche in Liguria e nello Spezzino hanno provocato numerosi danni. L’associazione di categoria Confartigianato ha stilato alcuni punti, di supporto agli associati, per documentare i danni subiti e chiedere eventuali indennizzi. In una nota dell’associazione di Via Fontevivo si legge: “Evidenziamo che probabilmente non tutti i lavori di ripristino saranno in qualche modo indennizzati; nei limiti del possibile, incaricare imprese esterne per tutti i lavori eseguiti, facendo riportare sulle fatture l’esatta descrizione di quanto effettuato. A maggior tutela è possibile fare redigere da un professionista una perizia dei danni subiti. Nell’ambito delle attività di Confartigianato chiediamo infine di segnalarci il quadro sommario dei danni eventualmente subiti a seguito delle calamità di questi giorni. Questo ci permetterà di intervenire presso le Istituzioni e le Autorità affinché mettano in campo le giuste risorse finalizzate ad attenuare quanto subito. Le chiediamo quindi ancora qualche minuto del suo tempo per riempire il form al link cliccando qui“.

Per documentare i danni sono necessari

