Mareggiata, Arenzano indifesa conta ancora i danni: “Dipendiamo dallo scolmatore del Bisagno”

Arenzano. Ha riaperto solo stamattina l’Aurelia ad Arenzano. Prima la strada era invasa dai detriti della mareggiata che ha travolto il paese due volte, prima venerdì e poi domenica. Non come quella del 2018, ma comunque capace di distruggere e devastare. La passeggiata è ancora chiusa nel tratto di ponente: gli operai del Comune hanno dovuto aspettare che le onde calassero di intensità per iniziare i lavori di ripristino. Il litorale è una sequenza di transenne, acqua salmastra e limacciosa, e mucchi di sabbia e pietre. E la conta dei danni è appena cominciata.

“Il punto è ancora parziale, i danni verranno valutati nei prossimi giorni – spiega il sindaco Francesco Silvestrini -. Abbiamo problemi in passeggiata, dove le onde hanno travolto tutte le strutture. Il mare ha portato via alcuni massi dalla scarpata del campo sportivo, in piazzale del Mare è stato divelto un muro. Ad oggi non è facile fare stime né sulle cifre necessarie né sui tempi di riapertura”. In parte sembra di rivivere il copione di cinque anni fa, “anche se all’epoca era andata peggio, forse perché si sommavano gli effetti della pioggia. Questa volta le onde non sono arrivate dall’altra parte dell’Aurelia e non hanno allagato le attività a monte”.

