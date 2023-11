Liguria. Le correnti oceaniche tenderanno ad alzarsi di latitudine, questo porterà sulla Liguria tempo piuttosto soleggiato a ponente mentre sul levante troveremo qualche nube in più. Le previsioni del tempo per oggi e per i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 novembre, ancora condizioni meteomarine pessime specialmente nella prima parte di giornata. Moto ondoso in graduale calo da metà giornata. Ancora raffiche fino a burrasca da ovest, sud-ovest, al largo del golfo.

