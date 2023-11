Montefiori: “L’elezione di Baruzzo è un chiaro segnale di rinnovamento e slancio della nostra comunità politica”

“Il voto unanime dell’assemblea Provinciale è un segnale che non voglio disperdere. Oltre a rappresentare un attestato di fiducia è anche un’assunzione di responsabilità nei confronti della comunità che quell’assemblea rappresenta. Una rinnovata spinta partecipativa, un confronto proficuo e continuo nel rispetto delle pluralità, insieme all’ascolto e all’apertura verso tutti i soggetti che vogliono contrastare le politiche inique di questa destra saranno i fondamenti che guideranno la mia Presidenza. C’è bisogno di fare del protagonismo individuale valore collettivo e del più ampio coinvolgimento di persone e di idee per sostenere l’iniziativa politica del nostro partito”. Così Carola Baruzzo, 43 anni, commenta la sua elezione a presidente dell’assemblea provinciale del Partito democratico avvenuta ieri.

La mattinata è stata animata da tanti interventi che si sono susseguiti sui principali temi dell’agenda politica del territorio, del Paese e anche internazionale, dal cruciale tema del conflitto in corso in Medio Oriente e non solo, al rilancio della nostra iniziativa politica rispetto alle conseguenze della manovra economica che il governo Meloni si appresta a varare, una manovra che fa pagare ai più deboli il prezzo di una stagnazione economica di fatto: nulla per attenuare la morsa dell’inflazione per i cittadini, aumenti dell’Iva su beni di prima necessità, insostenibile sui beni per l’infanzia, e preoccupanti voci di cessione sui principali asset industriali a partecipazione statale sui quali il governo vorrebbe fare cassa.

