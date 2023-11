Pieve Ligure: arriva il Maggiordomo di quartiere

Da Comunicazione Comune di Pieve Ligure

Da mercoledì 8 novembre dalle 9 alle 13 una nuova figura sarà presente a Pieve Ligure. Nei locali dell’Aps Socms, (già Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso) in piazzale San Michele il Maggiordomo di quartiere si renderà disponibile per un aiuto pratico ai Cittadini e alle Cittadine, sulla base di un progetto Regionale che fa capo al settore dei servizi sociali, rifinanziato per proporre servizi di prossimità non specialistici e provvedere al disbrigo di piccole faccende quotidiane.

